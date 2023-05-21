İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Popülasyonu artan domuz sürüsü havadan görüntülendi

Erzincan’da popülasyonu hızla artan ve çiftçilerin mahsullerine zarar verdiği için dert yakındıkları domuz sürüsü havadan dron ile karadan da foto kapanla görüntülendi.

Erzincan'da popülasyonu hızla artan ve çiftçilerin mahsullerine zarar verdiği için dert yakındıkları domuz sürüsü havadan dron ile karadan da foto kapanla görüntülendi.


Çayırlı ilçesinde köyün yakınına gelen domuz sürüsü, havadan dron ile görüntülendi. Arazide ilerleyen sürü daha sonra çalılıkların içerisinde yollarına devam etti. Aynı domuz sürüsü gece saatlerinde de büyükbaş hayvan leşinin yakınına kurulan foto kapan görüntülerine yansıdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.