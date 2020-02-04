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Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Rektör Yardımcılığı görevine atandı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

Dr. A. Ercan Ekinci atandı.


Rektörlük makamında yapılan törene Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Özel, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi H. Ferit Bayata katıldı.


Rektör Prof. Dr. Levent, daha önce de üniversitenin genel sekreterlik görevinde de bulunan Prof. Dr. Ali Ercan Ekinci'ye yeni görevinde başarılar dileyerek gerçekleştirilen atamanın Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine hayırlı olması temennisinde bulundu.


Prof. Dr. A. Ercan Ekinci‘de, “Rektörümüz Prof. Dr. Akın Levent'e böylesi önemli bir görevi şahsıma tevdi etmesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hem üniversitemiz, hem şehrimiz, için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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