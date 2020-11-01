Prof. Dr. Budakoğlu: “Vitrektom ameliyatları en üst teknoloji ile yapılıyor”

Dr. Özlem Budakoğlu, vitrektomi göz ameliyatlarının artık Erzincan'da yapıldığını başka illere sevk değil başka illerden sevk alan konuma geldiklerini söyledi.

Prof. Dr. Özlem Budakoğlu, “Göz ile ilgili hastalıklar anlatılırken göz ikiye ayrılır. Gözün ön kısmı ve arka kısmıdır. Ön kısmında kornea ve lens, arka kısmında vitreous ve retina bulunmaktadır. Lokal ya da genel anestezi altında gerçekleştirilebilen vitrektomi ameliyatında göz duvarında açılan yaklaşık 0,5 mm'lik 3 adet delik ile gözün vitreus boşluğuna ve retinaya ulaşılmaktadır. Göz içindeki jel vitreus dakikada 1500-6000 adet kesi yapabilen bir probla temizlendikten sonra retinadaki problemin giderilmesine yönelik girişimlerde bulunuluyor.” dedi.

Erzincan'da bu ameliyatları en üst teknoloji ile uyguladıklarını söyleyen Prof. Dr. Budakoğlu, “Bazı ameliyatlarımız katarakt gibi gözün ön sekmenini ilgilendiren ameliyatlar ve birde gözün arka sekmenini ilgilendiren ameliyatlar var. Arka sekmenini ilgilendiren ameliyatlar daha ileri teknoloji, daha Komplike aletler gerektiren ameliyatlar. Bu ameliyatlar her göz doktoru tarafından yapılmaz. Bu ameliyatlar için doktorlarımız özel eğitim ve uzun süreli eğitimler almalarını gerektiren zorlukta ki ameliyatlar. Göz ameliyatları içerisinde göz arkası ile vitrektomi ameliyatları. 1996 yılından itibaren bu vitrektomi ameliyatlar ile ilgili çalıştım. Uzun süre Ankara'da görev yaptıktan sonra şuan Erzincan'da hizmet vermeye devam ediyorum. Vitrektomi ameliyatları için hastanemiz de son teknolojiye uygun cihazımız ile ekip, ekipman ve yetişmiş personelimizin bulunması beni de mutlu etti. Bu ameliyatların yapılmasında ki tüm alt yapının mevcut olması benim Erzincan ilini tercih etmemde ki etkenlerden biri olmuştur.” şeklinde konuştu.

Bu ameliyatları geliştirme sürecinin çok uzun zaman gerektiğini ifade eden Budakoğlu, “Tecrübe için birçok vaka ameliyatları yapmak gerekiyor. Her vaka bir birinden farklı olduğundan dolayı zaman gerektiriyor. Diyabet hastalarında gözün arka kısmında kanamaya yol açıyor. Bu kanamaların temizlenmesi için vitrektomi ameliyatları gerekli. Bunlar ileri diyabet hastalarında göz çerisinde kanama ilaç tedavileri ile düzelmesi imkânsız. Bu ameliyat göz arkasına girerek özel ekip ve ekipman ile temizlenmesi gerekiyor.” dedi.

Yine retina yırtıkları ile ilgili ameliyatlarla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Özlem Budakoğlu, “Retina yırtıkları travma ile ve miyop olan kişilerde arka tabakanın incelmesi sonucu oluşan retina yırtıkları. İncelen kısımda meydana gelen yırtık göz arkası duvardan ayrılınca hasta görme yitişini kaybediyor. Bu retina yırtıkları da vitrektomi ameliyatları ile yırtıkları kapatılması ve tamiri söz konusu. Travma sonrası gözün gözde oluşan kanamaların tedavileri uzun süre alıyor. Bu ameliyatlar uygun zaman ve uygun teknoloji ile yapılması çok önemli. Görme yetilerini kazanmaları ve gözün kendi halini alması için bu vitrektomi ameliyatlar birkaç kez tekrarlanabilir. Bu ameliyatlar için daha önce farklı illere sevkleri yapılıyordu. Artık başka illere değil sevk, başka illerden, çevre illerden ilimize sevkler geliyor. Daha önceden Ankara'da tedavisine başladığım hastalarım da Erzincan'a geliyorlar. Bu ameliyatlar için başka illere kesinlikle sevk edilmiyor en üst başarıyla Erzincan'da da yapabilir durumdayız” diye konuştu.