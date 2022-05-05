Prof. Dr. Kavukcu: “Performans toplumun geleceğini kurgulamaktır”

Dr. Mehmet Kavukcu, “Performans toplumun geleceğini kurgulamaktır” dedi.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesinin haftalık programlarının sonuncusunun konuğu EBYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, oldu.

Programda konuşan Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, “Performansların Dünyası” isimli sunumunda “İnsan ve canlılar üzerine yapmış olduğum vurgu ile şiddet, iklim, mülteci ve atık gibi dünyamızın geleceği adına ele almış olduğum birçok konu üzerinden çalışmalarımı sürdürüyorum. Her sanatçı, tuval resimlerinde insanın evrendeki konumunu ve bu evrendeki arayışlarını minimal etkideki figürleriyle sonsuz bir espas içinde sunmaktadır. Yaptığı enstalasyonlarında ise, mimari yapılar üzerinden hareketle bildiğimiz ve tanıdığımız mekanların, doğanın temel altyapısını oluşturan üç boyutlu geometrik nesnelerle ifadesini ortaya koyarak izleyicinin algısını değiştirmekle birlikte farklı sorgulamalar ve çözümlemeleri de beraberinde getirmektedir.” dedi.

Kavukcu, performans sanatçılarının tarihi mimari yapıları günümüzdeki çağdaş objelerle ele alarak geçmişle bugünün sanat algısının birlikte oluşturdukları anlam derinliğini çağdaş bir dille kompoze etmeyi hedeflediğini ifade etti. Kendi de çağdaş bir dille gerçekleştirdiği performanslarında, toplumsal sorunlara bedensel davranış biçimleri ve kullanmış olduğu malzemelerle dikkat çekerek çözüm yolları sunmaya devam etmektedir.

Kendi performansları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kavukcu performanslarının amacının “Terör gibi her türlü şiddete tepki göstermek için ‘Şiddeti Düşünmek' adıyla seri performanslar gerçekleştirmek, iklim olgusunu sanat üretimlerine dahil ederek dünyadaki iklim sorununa işaret etmek, atık malzemelerle hareket ederek geleceğin dünyasını yok eden davranış biçimlerine tepki vermek ve günümüzün en büyük problemlerinden biri olan mülteci hareketlerine dikkat çekerek yaşanan dram üzerine performatif davranış biçimleri sergilemek” olduğuna dikkat çekti.

Sanatçı kendi sanat üretimleri üzerinden insanın emanetinde olan dünyanın bugünüyle geleceği adına tüm canlıların yaşamı dikkate alınarak söz söylemenin insani bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Çok sayıda akademisyenin izlediği program sonrasında TYB Erzincan Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir Prof. Dr. Kavukcu'ya Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesinin teşekkür plaketini verdi.