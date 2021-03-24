Prof. Dr. Levent, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerini ziyaret etti

2020-2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ile YÖK'ün tavsiye kararları ve görüşleri üzerine Sağlık Bilimleri Hemşirelik Bölümü de Hibrit (Karma) eğitim modeline geçiş yaptı.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent, uygulamalı derslerini yüz yüze almaya başlayan Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencilerini, uygulama yaptıkları hastanede ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Ziyarette Rektör Levent'e, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. A. Ercan Ekinci eşlik ederken; Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadiye Özer, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Papatya Karakurt ve Dr. Öğr. Üyesi Sevil Karahan Yılmaz ile Hemşirelik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Serap Sökmen'de hazır bulundu.

Gerçekleşen ziyarette pandemi nedeniyle uzun süre ayrı kaldıkları öğrencilerle tekrar bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Rektör Prof. Dr. Akın Levent, uzaktan eğitimle ilgili yaşanan gelişmeler ve üniversitemizin uzaktan eğitimi güçlendirmek için yaptığı çalışmalar hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Uygulamalı derslerle ilgili hastanelerdeki mevcut duruma yönelik öğrencilerin düşüncelerini ve görüşlerini de dinleyen Rektör Levent, “Öğrencilerimiz bizim baş tacımızdır. Onların eğitimini en iyi şekilde vermek ve onları memnun etmek Üniversitemiz için önemli bir misyonudur.” dedi.