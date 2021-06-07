Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, Cumhuriyet Üniversitesi'nin canlı yayın konuğu oldu

Dr. Mehmet Kavukçu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kültürel Mirasları ve Sanat Eserlerini Koruma Merkezi Koruma ve Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan “Prof. Dr. Mehmet Kavukçu ile Taşrada Çağdaş Sanat Güncesi ve Taşrada Sanat Belleği” adlı çevrimiçi söyleşiye canlı olarak konuk oldu.

Cumhuriyet Üniversitesi Youtube kanalının canlı konuğu olan Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, sanata ve sanatçı ilişkisine değindi. Çalışmalarında toplumu etkileyen toplumsal olaylar ya da bireysel sorunlara eğildiğini belirten Kavukçu, çağdaş toplum ve geleneksel toplum üzerinden birtakım kavramlarla kurguladığı çalışmalarında farkındalık oluşturma ve yalnızlaşmaya dikkat çekmeyi amaçladığını dile getirdi. Son zamanlarda tualin dışına çıkıp daha çok performanslar gerçekleştiren sanatçı, insanların alışık olduğu konuları sorgulaması ve daha fazla etki etmesi adına bu tür çalışmalara yöneldiğini kaydetti. Kavukçu sözlerine, “Performanslarda halkın içine inmeye çalışıyorum. Bu da daha büyük sorumluluklar getiriyor. Maddi bir karşılık beklemeden yapıyorum.” dedi.

Gerçekleşen söyleşide Türkiye'de sanat eğitimi konusuna da değinen sanatçı, sanat eğitimi veren kurumların, programların üstlenmesi gereken bir misyonları olması gerektiği konusuna dikkat çekti. Günümüzde her şeyin dijital dünya ve sanal dünyaya dönük olduğunu, insanların kültürlerinden giderek uzaklaştığını belirten sanatçı, çağdaş dilin de burada öneminin devreye girdiğini söyledi. Kavukçu, “Sanatçı olarak bir dil oluşturmak önemlidir. Bu dilin oluşması için de eğitime büyük rol düşüyor. “dedi.

Söyleşide son olarak Dr. Mehmet Kavukçu, yaptığı çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.