Prof. Dr. Parlak: “İslam savaşla değil barış ile yayılabilir”

Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi'nin kültürel faaliyetleri çerçevesinde Prof. Dr. Nizamettin Parlak, Mekke'nin fethini anlattı.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi'nin Aydınlıkevler Camiindeki Kültürevinde yapılan konferansta konuşan Prof. Dr. Nizamettin Parlak, İslam'dan önce Mekke'nin ve Kâbe'nin tarihini ve önemini anlattı. Hz. Peygamberin Hacerülesvet'i Kâbe'nin duvarına yerleştirilmesi ile kendisine verilen “Muhammed'ül Emin“ ismi hakkında bilgiler verdi.

Hz. Peygamberin Hıra Nur Dağındaki ilk vahyin ardından Müslümanlara yapılan baskıları anlatan Parlak, “Peygamberimize suikastlar düzenlendi. Mekke'den çıkıp Sevr Mağarası'nda saklandı, oradan da Medine'ye gitti. Müşriklerin kastı Hz. Peygamberi ve Müslümanları yok etmekti. Müşriklerin hicrete bile tahammülleri yoktu. Müslümanların üzerine seferler düzenlediler. Bedir ve Uhut‘ta da aradıklarını bulamadılar. Selman'ı Farisi'nin Medine'nin etrafına hendek kazılması fikri ile Medine'yi de korudular” dedi.

Nizamettin Parlak Mekke'nin fethinden önce Kâbe'nin müşriklerce de kutsal sayılan bir mekan olduğunu belirterek, “Müşrikler Kabe'nin etrafında alkışlarla, ıslıklarla çıplak bir vaziyette tavaf yapıyorlardı. Çıplaklıklarına gerekçe olarak ta ‘Biz günah işlediğimiz elbiselerimizi çıkarıyor, böylece günahsız olarak tavafımızı yapıyoruz' diyorlardı. Ardından Hudeybi'ye anlaşması ile Mekke'nin fethinin ilk adımları atılmış oluyordu. Hz. Peygamberin Mekke'nin fethinden önceki tebliğinde Mekke'de sadece 240 kişi Müslüman olmuştu. Mekke'nin fethinden sonra Müslümanların sayısı çığ gibi büyüdü. Çünkü barış sağlanmıştı. İslam savaşla değil barış ile yayılabilir.” diye konuştu.

Nizamettin Parlak, “Mekke'nin fethinden önce Hz Peygamberin sahabelerine ‘Mecbur olmadıkça savaşmayın. Kaçanları asla kovalamayın, yaralı ve esirleri öldürmeyin. Mekke'nin fethinden sonra Safa tepesinde toplanın diyerek İslam'ın barış dini olduğunu bilfiil göstermiş oldu.” dedi.

Mekke'nin fethi sırasında 15-20 civarında müşrik hayatını kaybederken Müslümanlardan 2 ya da 3 kişinin şehit olduğunu belirten Parlak, “Müslümanlar yağma yapmak yerine Kabe'de putları temizleyip tavaf yaptılar. Fetihten gün sonra da Mekkeliler Hz. Peygamberin yanında yer aldılar.” ifadelerine yer verdi.

Çok sayıda Erzincanlının katıldığı program sonrasında TYB Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir Prof. Dr. Nizamettin Parlak'a bir teşekkür plaketi takdim etti.