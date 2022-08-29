Profesörden sessiz çığlık

Dr. Mehmet Kavukcu, Erzincan Şehir Stadyumu'ndaki ilk sevinci yaşamak ve yaşatmak anlamında, daha önce yaptığı “Sessiz Çığlık” performansına göndermesi bulunan yeni bir seri performans denemesine adım attı.

Prof. Dr. Kavukcu, futbol maçının yaşanacağı heyecana saatler kala bu sevinci futbol sahasının kendi doğasıyla paylaşmakta ve daha önce yaptığı tuval işlerindeki rakursileri ve “boşluk” kavramını akla getiren bir duruş sergilemekte.

Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, yeni stattaki sessiz çığlık performansıyla ilgili, “Sessiz çığlık performanslarıma paralel olarak bu fotoğraflarda da yer alan sessiz çığlık, fotoğrafın öz niteliği gereği istense de duyulamaz ve görsel olanın sınırlılığında izleyicinin algısını zorlar. Ellerim açık biçimde rakursili/derine uzanan duruşum ve sessiz çığlık; stadyumunun açılışının ilk heyecanının göstergesi niteliğinde. Çağımızın sanatına koşut olarak o anda yaşadığım duygu ve düşünceleri bir performans dilinde ifade etmektedir.” dedi.