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Ramazan akşamları rengarenk

Erzincan Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan ayı boyunca devam edecek olan Ramazan Akşamları programı, çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Hem Millet Kıraathanesi arkasında düzenlenen programlar hem de Barış Manço Parkı'nda ki İl Yerel Ticaret Fuarı Erzincanlılar tarafından yoğun ilgi görüyor.


Her akşam farklı bir etkinliğin düzenlendiği programlarda 14 Mayıs Salı günü sahne alan Erzincan Belediyesi Tandırbaşı Ekibi'de Ramazan akşamlarına renk kattı. İl Yerel Ticaret Fuarına Yoğun İlgi Ramazan Akşamları programlarına gelen vatandaşlar İl Yerel Ticaret Fuar alanına da uğramadan evlerine gitmiyorlar. Alanda çocuklara yönelik oyun guruplarının bulunması, her yaşa uygun çeşitli iş yerlerinin bulunması vatandaşların ailecek vakit geçirebilmelerine imkân sağlıyor. Bu da fuar alanına ilgiyi daha da artırıyor.


“Sahne Sizin”


Ayrıca Erzincan Belediyesince her yıl düzenlenen Ramazan akşamları programlarında bu sene bir ilke imza atıldı. Geçmiş yıllardan farklı olarak Yerel sanatçıların desteklenmesi amacıyla “Sahne Sizin” adlı bir uygulamayla Ramazan süresince il dışından sanatçı getirilmeyip sadece yerel sanatçılarımızın sahne alacağı bir program planı yapıldı. Sahne almak isteyen yerel sanatçılar sergileyecekleri repertuarlarla birlikte Erzincan Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü ile iletişime geçerek uygulama kapsamında sahne alabilecekler.

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