Ramazan ayında gıda denetimleri artırıldı

Ramazan ayı boyunca Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü Erzincan'da bulunan toplu tüketim yerleri ve gıda satış noktalarına sıkı denetim uyguluyor.

Denetimlerini sıklaştıran Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Ramazan ayında halkın gıda güvenliğinin en üst seviyede sağlanması için yoğun çaba gösteriyor. Yapılan denetimlere zaman zaman Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin'de katıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Müdürü Murat Şahin, şunları söyledi: ''Kent genelinde tatlı imal edilen yerlerde bayrama kadar yoğun ve seri bir denetim yapılacak. Piyasaya kontrolsüz gıda girişini önlemek istiyoruz. Ramazan ayı boyunca kontrollerimizde tüketilecek olan gıdalarla ilgili Bakanlığımızın uygulamaları çerçevesinde, imalatçılar ve satış yerleri bayrama kadar yoğun şekilde denetlenecek Ramazan ayı boyunca hiçbir vatandaşımızın gıda kaynaklı problem yaşamamasını sağlayacağız''

Vatandaşlardan herhangi bir sorunla karşılaşmaları halinde Alo 174 Gıda hattına ihbarda bulunmalarını isteyen Şahin, "Alo 174 Gıda Hattı'mız, 24 saat boyunca vatandaşlarımıza hizmet vermek için açık bulunuyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, gıda ile ilgili olarak ister üretim veya satış yerlerinden herhangi biri için gıda ile ilgili her türlü şikayetlerini Alo 174 Gıda Hattı'nı arayarak bildirmeleridir." dedi.