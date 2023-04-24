Ramazan ayından sonra beslenme tavsiyeleri

Ramazan'dan sonra beslenme hakkında bilgi veren uzmanlar, özellikle oruç süresince sıvı alımının azaldığını belirterek günlük 2-2,5 litreye çıkarılması gerektiği vurgulandı. Alanında uzman diyetisyenler yaptıkları uyarıda, "Farklı bir beslenme düzenine alışan vücut için oruç sonrasında dikkatli olunmalıdır. Şekerli, hamurlu ve yağlı yiyeceklerden kaçınmak gerekir. Hafif bir kahvaltı ile güne başlamalı ve gün boyu öğün atlamamalı. Tatlı tüketilecekse hamurlu ve şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Bayramda tatlı ve hamur işleri tüketiminin artmasıyla sebze, meyve ve kuru baklagil tüketimi azaltılmamalı. Şeker, kalp ve yüksek tansiyon hastaları ile kronik hastaları, sürdürdükleri diyete özen göstermeli. Sabah kahvaltısı ile öğle yemeği arasında, öğle yemeği ile akşam yemeği arasında ve akşam yemeği ile yatma saati arasında olmak üzere meyve, süt, yoğurt gibi besinlerin tüketildiği üç ara öğün olmalıdır. Öğle ve akşam yemekleri de küçük porsiyonlarda, yağ miktarları düşük, kan şekerini hızla yükseltmeyecek besinlerden oluşmalıdır. Öğünler tüm besin gruplarını içermelidir. Ramazan ayı süresince sıvı alımının azaldığını, Ramazan ayının bitişiyle birlikte günlük sıvı alımını artırılarak 2-2,5 litreye ulaşması gerekiyor. Ramazan ayı sonrasında ayran, komposto gibi sıvı içeriği yüksek gıdaların tüketilmelidir" ifadelerine yer verdi.