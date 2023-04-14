Ramazan kolileri depremzede vatandaşlar için yola çıktı

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, 100 koli yardım kolisinin deprem bölgesine gönderildiğini belirterek, "Erzincan Barosu olarak ‘bu acıyı en iyi biz biliriz' diyerek depremzede meslektaşlarımızın, vatandaşlarımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Ramazan kolilerimizi depremzede vatandaşlarımız için hazırladık. Destek veren meslektaşlarımıza şükranlarımızı sunarız." dedi.