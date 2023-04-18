Ramazan sonrası beslenmeye ve şekere dikkat

Ramazan Bayramında nasıl yemek tüketilmesi gerektiğiyle ilgili açıklamalarda bulunan uzman diyetisyenler, “Ramazan ayının son günlerini yaşarken bayramda nasıl bir beslenme tarzı benimsemek gerektiğini şimdiden planlamak, bayramda aşırı tüketim sonucu oluşabilecek sağlık sorunlarının önüne geçmek açısından önem taşımaktadır. Ramazan ayı boyunca aç ve susuz geçen uzun saatler bayramda bireylerin psikolojik olarak aşırı tüketime yönelmesine neden olmaktadır. Bayramda aşırı tatlı, şeker, hamurişi, yemek tüketimine bağlı olarak en fazla yaşanan hazımsızlık ve mide problemleridir” dedi.

Ramazan Bayramı süresince nasıl bir beslenme yolu izlenilmesi gerektiğini de açıklayan uzmanlar şu ifadelere yer verdi;

“Güne hafif bir kahvaltı ile başlanmalı ve aşırı miktarda yemekten kaçınıp az ve sık yemek yenmelidir. Yemek pişirme yöntemi olarak kızartmalar yerine, ızgara veya haşlama tercih edilmeli. Ağır hamur tatlıları, şeker, aşırı yağlı, çok tuzlu, kalori açısından yoğun yiyecekler yerine, sebze ve meyve tüketimine ağırlık verilmelidir. Bayram ziyaretleri nedeniyle yemek saatleriniz, ana ve ara öğünleriniz şaşabilir. İştahınızı kontrol etmek için, ziyaretlere giderken çok aç olmamaya dikkat edin. Çay, kahve gibi kafeinli içecekler fazla tüketilmemeli. Bayramda şuursuzca çikolata ve tatlı tüketilir. Fazla çikolata ve tatlı tüketimi, mide yanması, bağırsak bozuklukları gibi şikayetlere neden olur. Bu nedenle alternatif olarak kuru meyveler ve ya sütlü tatlılar tercih edilebilir. Diyabetliler, kalp hastaları, yüksek tansiyonu bulunanlar ve özel beslenme tedavisi uygulayanlar bu tedavilerini asla bozmamalıdırlar. Besinleri dengeli olarak tüketmeye özen gösterin. Süt ve süt ürünleri grubu, protein grubu (et, yumurta, balık, tavuk), karbonhidrat grubu (baklagil ve tahıllar), sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller için ise lif kaynağı sebze ve meyveler gibi her gruptan yeteri kadar yiyecek tüketmelisiniz. Yemek yerken aşırıya kaçtığınız bir öğünün ardından daha hafif yiyecekler yiyerek dengeyi sağlamaya çalışın. Bu bayram tatilinde fiziksel aktivitenize dikkat etmelisiniz. Bayramda aldığımız fazla enerjiyi yakmak için tempolu yürüyüşler yapabilirsiniz.”