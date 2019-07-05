Refahiye Belediye Başkanı Paçacı'dan Başbağlar mesajı

Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, 5 Temmuz 1993 tarihinde Kemaliye'nin Başbağlar köyünde gerçekleşen ve 33 köy sakinin öldürüldüğü terör saldırısının 26. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Paçacı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Terör, illegal hedefler uğruna, korku üzerine kurgulanmış, bezdirmek, yıldırmak üzerine tasarlanmış dünyadaki en alçak yöntemdir. Bundan 24 yıl önce Kemaliye ilçemizde terör yine en alçak yüzüyle ortaya çıkmıştır. 5 Temmuz 1993 günü Başbağlar Köyümüzde gerçekleştirilen menfur katliamın acısını halen yüreklerimizde taşıyoruz. İnsani hiçbir açıklaması olmayan ideolojiler, 33 masum vatandaşımızın canına kıyarak, terörün en aşağılık yüzünü Başbağlar'da sergilemişlerdir. Maksatlarına ulaşmaları ihtimal dâhilinde olmayan katiller ve bu katillerin arkasındaki güçler, böyle bir katliamla bizleri yıldırabileceklerini, korkutabileceklerini hayal ettiler ise yanılmışlardır.

Bu devlet halen ayakta ve inanıyorum ki dünya durdukça da ayakta kalacak. Devletimizi ayakta tutacak olan Başbağlar Köyü sakinleri gibi saf, masum Anadolu insanlarıdır. Türk Milleti çok büyüktür ve büyük milletimiz, vatanın bağrına gömdüğü şehitlerden aldığı manevi güçle, hainlerin karşısında daha dik ve daha güçlü ayakta durmaktadır. Hainler unutmasınlar ki şu anda bu topraklarda yaşayan insanlar içerisinde, tarih boyunca verdiğimiz şehitlerimizin sayısı kadar, can vermeye hazır vatan evlatlarımız vardır.”