"Refahiye Belediyesi Yöresel Ürün Pazarı" projesinin destek sözleşmesi imzalandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2023 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) dahilinde onaylanan "Refahiye Belediyesi Yöresel Ürün Pazarı" projesinin destek sözleşmesi Belediye Başkanı Çakmak Paçacı ve Kuzeydoğu Anadolu Genel Sekreteri Oktay Güven tarafından imzalandı.

Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, “Toplam bütçesi 4 milyon TL olan projenin yüzde 30'u belediyemiz tarafından karşılanacak. İlçemizin yöresel ürünlerinin daha geniş kitleye satışı hedeflenmekte olup Refahiye'de yaşayan ve el emeği ürünlerini satmak isteyen vatandaşlar, kendilerine sunulacak stantlar sayesinde ürünlerini pazarlama imkânı bulacaklar. Tesis içerisinde yapılması planlanan kafeteryada yeni istihdam imkânı oluşturulacak ve projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçe ekonomisine katkı sağlanmış olacak.” dedi.

Paçacı desteklerinden dolayı Kuzeydoğu Anadolu Genel Sekreteri Oktay Güven'e plaket taktim etti.