Refahiye jandarmadan kar nedeniyle yolda bekleyenlere çorba ikramı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kar ve tipi dolayısıyla yolda kalan vatandaşlara, jandarma ekiplerince sıcak çorba ve çay ikramında bulunuldu.

Erzincan-Sivas kara yolunda etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle yolda bekleyenlere Refahiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce çorba dağıtıldı. Kızıldağ mevkiinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle karayolunda çok sayıda sürücü araçlarını park alanına çekerek beklemeye başladı. Bölgeye gelen Refahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, araçlarında bekleyen sürücülere ve beraberindekilere çorba ikramında bulundu.

Soğuk havada jandarmanın dağıttığı çorbayla karınlarını doyuran vatandaşlar, “Allah devletimize, milletimize zeval vermesin” diyerek jandarma ekiplerine teşekkürlerini ilettiler.