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Refahiye Kaymakamlığı Kurumlar Arası Voleybol Bahar Turnuvası başladı

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde Kaymakamlık Kurumlar Arası Voleybol Bahar Turnuvası başladı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde Kaymakamlık Kurumlar Arası Voleybol Bahar Turnuvası başladı.


Şehit Karaoğlanoğlu Yatılı Bölge Okulu Spor Salonunda, Kaymakam Hatice Bayar Özdemir'in set atışı ile startını verdiği turnuvanın ilk maçı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Hükümet Konağı arasında oynandı.


Sporun sağlıklı yaşam için çok önemli olduğuna vurgu yapan Kaymakam Hatice Bayar Özdemir, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.


Kaymakam Hatice Bayar Özdemir, “Katılımın yoğun olduğunu görüyorum. Bu tür etkinliklerin kurumlar arasında sosyal ilişkilerin gelişiminde, kaynaşmasında ve arkadaşlık bağlarının güçlenmesinde etkili ve yararlı olacağından eminim. Tüm takım ve oyuncularına başarılar diliyorum” dedi.


Düzenlenen programa Kaymakam Hatice Bayar Özdemir'in yanı sıra Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, kurum ve kuruluş amirleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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