Refahiye Kent Konseyi kuruldu

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde belediye bünyesinde Kent Konseyi kuruldu.

Refahiye Kent Konseyi 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği'ne dayanarak, Belediye Başkanı Çakmak Paçacı'nın çağrısı üzerine toplanarak kuruldu.

Kuruluş amacı olarak; kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek, merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzmanlaşmanın olmasının hedeflendiği bir konsey olarak açıklandı.

İlk 2 yıllık süre için Refahiye Kent Konseyi Başkanı olarak Bülent Mete belirlenirken Yönetim Kurulu Üyeleri; Eyüp Feridun Süngü, Mahmut Kumbar, Erol Kelle, Turgay Paçacı, Kürşat Karabulut, Emrah Akgün, Engin Ertunç, Fatih Sarıyıldız oldu.

Refahiye Kent Konseyi Divan Kurulu Üyeleri

Mahmut Kumbar, Fatih Başara, Engin Ertunç

Refahiye Kent Konseyi Genel Sekreteri olarak Durak Çiftci oy birliği ile seçildi.

Kent Konseyi toplantısında konuşan Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, “İlk günden beri hayalini kurduğum Refahiye Kent Konseyini kurmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyorum. Yönetim anlayışım gereği meşvereti önemsiyorum. Yerel demokrasinin güçlü bir organı olan kent konseyinin, istişareyi merkeze alan ortak bir akıl mekanizması işlevi göreceğine inanıyorum. Kent Konseyinde gönüllü olarak hizmet edecek olan hemşehrilerimiz geliştirdikleri projelerle ilçemizin kültürel ve sosyal açıdan daha ileriye gitmesini sağlayacaktır. Konseyde görev alanlara başarılar dilerim” dedi.