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Refahiye Muhtarlar Derneğince iftar yemeği düzenlendi

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde Refahiye Muhtarlar Derneğince iftar yemeği düzenlendi.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde Refahiye Muhtarlar Derneğince iftar yemeği düzenlendi.


Refahiye Muhtarlar Derneği tarafından, Çok Programlı Lisesi Kapalı Salonunda düzenlenen iftar yemeğine Kaymakam Hatice Bayar Özdemir, Kaymakam Refiki Şeyma Aktaş, Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, Refahiye Adliyesi Cumhuriyet savcıları ve hakimleri, daire amirleri, köy-mahalle muhtarları ve azaları katıldı.


Kaymakam Hatice Bayar Özdemir, muhtarların köy ve mahallelere hizmet için gösterdikleri çabaları yakından gördüğünü ifade ederek sıcak, samimi ve neşeli bir Ramazan akşamın da bir araya gelinmesine vesile olan başta muhtarlar derneği olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

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