İhlas Haber Ajansı

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Refahiye'de 3 evden hırsızlık olayıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde 3 evde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 3 evde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.


Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; Refahiye ilçesi sınırları içerisinde üç ayrı eve girerek ev eşyalarını çaldığı değerlendirilen 24 plakalı araç içerisinde bulunan S.A. ve A.K. isimli şahıslar Hırsızlık Büro Amirliği ve jandarma ekiplerince yapılan müşterek çalışma neticesinde Ergenekon Mahallesinde çaldıkları ev eşyaları ile birlikte suçüstü yakalandı.


Yapılan aramada; 1 adet derin dondurucu, 1 adet çamaşır makinası, 1 adet tost makinası, 1 adet set üstü ocak, 1 adet büyük boy mutfak tüpü, 1 adet Plazma televizyon, 1 adet elektrikli süpürge, 1 adet ütü, 1 adet uydu alıcısı ve 1 adet alkollü içecek ele geçirildi.


Şüpheli S.A. ve A.K. isimli şahıslar suça konu eşyalar ile birlikte Refahiye İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

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