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Refahiye'de evin üzerine kaya yuvarlandı

Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Sarıbayır köyünde, dağdan yuvarlanan kaya parçası eve isabet etti.

Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Sarıbayır köyünde, dağdan yuvarlanan kaya parçası eve isabet etti. Evin duvarında hasar oluştu.


Sarıbayır köyünde dağdan yuvarlanan büyükçe bir kaya parçası Hanım Yöney'e ait evin duvarına çarparak durdu. Duvar ve evde hasar oluşurken ikamet sakinleri büyük tehlike atlattı.


Yağışlı havalarda Başıbağlıtaş mevkisindeki dağlık alandan kopan kaya parçalarının köy için tehlike oluşturduğunu ifade eden köy sakinleri, gerekli tedbirlerin alınması talebinde bulundular.

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