Refahiye'de liseli öğrencilerden çevre duyarlılığı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde lise öğrencileri farkındalık oluşturma adına çevre temizliği yaptı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde Anadolu Lisesi öğrencileri örnek bir çalışmaya imza attı. Refahiye Anadolu Lisesinden öğretmenle ve 42 öğrencinin gönüllü olarak katıldığı Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Saygılıyım (ÇEDES) projesi çerçevesinde Kaymakam Hatice Bayar Özdemir Parkı, Çocuk Oyun Alanı, Binali Yıldırım Parkı, Bahattin Paşa Parkı ve Kocaçay Parkı çevre temizlikleri gerçekleştirilerek çöpleri toplandı. Halkı bilgilendirmek maksadıyla öğrenciler görevlendirilip broşürler dağıtılırken, bu etkinlik ile öğrencilere doğa sevgisi aşılamak ve çevre bilinci kazandırarak farkındalık oluşturmak isteniyor.

Öğrenciler, çevreyi temiz tutma noktasında daha duyarlı olmaları için vatandaşlara da uyarı da bulunurken, doğayı korumanın herkesin görevi olduğunu belirten öğrenciler, doğaya herkesin sahip çıkması gerektiğini ve bunun için böyle bir çalışma yaptıklarını ifade etti.

Refahiye Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ayhan Tekin, faaliyetin gerçekleştirilmesinde desteklerini sunan Refahiye Kaymakamlığına, Refahiye Belediye Başkanlığına ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ederken Refahiye Anadolu Lisesinin Değerler Kulübü ÇEDES ve Sıfır Atık Projesi çerçevesinde gerçekleştirdiği çevre temizliği etkinliğine, Refahiye Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Özhan Nacar, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Yaver, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.