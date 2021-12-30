Refahiye'de öğretmenlere eTwinning bilgilendirmesi

'Amaç Öğrenmekse eTwinning Her Yerde' sloganıyla başlayan ve devam eden eTwinning atölye çalışmaları Erzincan'ın her ilçesinde sırasıyla gerçekleştiriliyor.

Öğretmenlerin eTwinning projeleri hakkında doğru bilgiler edinmeleri, yüz yüze etkileşimli ve işbirlikçi bir şekilde öğrenmeleri çalışmaların başlıca hedeflerinde. Bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik yapılan atölye çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Bu çalışmaların dördüncüsü Refahiye ilçesinde gerçekleştirildi. Refahiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robotik Kodlama sınıfında gerçekleştirilen çalışmaya ilçedeki okullardan eTwinning projelerine yeni başlayan 17 öğretmen katılıldı. 1 gün boyunca süren atölye çalışmasını eTwinning Erzincan İl Koordinatörü Meryem Çelebi, katılım sağlayan öğretmenlerle birlikte Web2.0 araçları kullanarak, çeşitli uygulamalar ve etkinlikler yaparak, örnek projeler inceleyerek, grup çalışmalarıyla proje metinleri yazarak gerçekleştirdi.

Çalışmaya katılan öğretmenlere proje yapmanın mesleki gelişime ve öğrenci gelişimine olan katkıları üzerinde duruldu. Çalışma sonunda yapılan değerlendirmede öğretmenler verimli bir uygulama olduğuna değindi.