Refahiye'de "Yaşama Dair" adlı şiir ve müzik dinletisi

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde "Yaşama Dair" adlı şiir ve müzik dinletisi gerçekleşti.

Programa, Refahiye Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, kurum amirleri, depremzede aileler, şehit ve gazi yakınları katıldı.

Refahiye Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan "Yaşama Dair" adlı şiir ve müzik dinletisi Refahiye Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, emeği geçen öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.