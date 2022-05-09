Refahiye'de "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması yapıldı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kaymakam ve belediye başkanının katılımıyla "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması yapıldı.

"7-13 Mayıs Trafik Haftası" etkinlikleri çerçevesinde "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması yapıldı. Uygulamaya katılan Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç ile Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, yaya ve sürücülere broşür dağıtarak, kurallar konusunda bilgilendirdi.

"Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" mottosunun etkin olarak kullanılması ve tanıtılması amacıyla ülke genelinde vali, kaymakam ve kolluk amirlerinin katılımıyla il/ilçede belirlenen noktada vatandaşlara kampanya hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Refahiye Huzurevi Kavşağında yapılan uygulamada Kaymakam Eyüp Kaykaç, Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Turan, İlçe Jandarma Komutanı Onur Hane, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Mehmet Çakar, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Bürolar Amiri Halil Kemal, polis ve jandarma personeli katıldı.

Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, yaya ve sürücülere broşür dağıtarak, kurallar konusunda bilgi verdi. Trafik ekiplerince araçlar durdurularak yayaların yolun karşısına güvenli geçişleri sağlandı.