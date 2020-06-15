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Refahiye'de yıldırım düşen 3 ev 1 ahır yandı

Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Avşarözü köyünde yıldırım düşmesi sonucu ahşap 3 ev ve 1 ahır yanarak kül oldu.

Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Avşarözü köyünde yıldırım düşmesi sonucu ahşap 3 ev ve 1 ahır yanarak kül oldu.


Refahiye ilçesine 5 kilometre mesafedeki Avşarözü köyünde Hüseyin Işık'a ait eve yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın ahşap 3 ev ve 1 ahırı tamamen sardı. Vatandaşlar yoğun gayret göstererek yangını söndürmeye çalıştı.


Yangın, Refahiye ve Sivas Gölova'dan gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.


Yangında dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi edildi.

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