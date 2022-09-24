Refahiye'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Yağmur yağışının etkisi altına giren Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığında düşüş yaşanırken Erzincan'ın Refahiye ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğlen saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzurum'un kuzey kesimleri ile Ardahan çevreleri yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede Erzincan'ın Refahiye ilçesinin yüksek rakımlı Yanık köyü, İkisivri- Karadağ- Çimen yaylasına mevsimin ilk karı düştü. Zirve noktalar beyaza büründü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede rüzgâr güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

“Kuvvetli Rüzgâr Uyarısı”

Bu sabah saatlerinden itibaren rüzgârın; Erzurum ve Ardahan çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (50- 70 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.