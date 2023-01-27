Regaib Kandilinde Terzibaba Camii doldu taştı

Üç ayların müjdecisi olan Regaib Kandili dolayısıyla Erzincan'da vatandaşlar camileri doldurarak dualar ettiler.

Erzincan Terzibaba Camii'nde ve şehrin bütün camilerinde binlerce vatandaş yapılan dualara âmin dedi.

Vali Mehmet Makas'ın da katıldığı Regaib Kandili programında Terzibaba Cami görevlileri tarafından okunan Kur'an tilaveti, ilahiler, salâvâtlar ve tesbihatlar sonrasında Erzincan İl Müftü Vekili Kâzım Ural tarafından günün anlam ve önemine ilişkin vaaz verildi.

Kılınan yatsı namazının ardından Vali Makas vatandaşlarla görüşerek, kandillerini kutladı.