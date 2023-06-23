Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri masaya yatırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri yönetmeliğinin 12. maddesi gereğince, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Yürütme Komisyonu Toplantısı İl Millî Eğitim Müdür Vekili Murat Demir başkanlığında İl Millî Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda Şube Müdürü Fikret Ayaz ve komisyon üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

İl Millî Eğitim Müdür Vekili Murat Demir, toplantının açılış konuşmasında eğitim-öğretim kalite ve standartlarının daha da yükselmesi ve il olarak hedeflere ulaşmak için rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin önemine vurgu yaparak bu konudaki çalışmalarını yoğunlaştırmalarını istedi.

2022-2023 eğitim öğretim yılında Erzincan'da rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde yapılan çalışmalar, psikososyal müdahale hizmetleri, mesleki rehberlik faaliyetleri, rehberlik alanında uygulanan çalışmalar, madde müptelalığı ve diğer zararlı alışkanlıkların önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar, özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar, yerel hedeflerin gerçekleştirilme oranları, eğitim kurumlarının rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin talepleri ve ihtiyaçları istikametinde aile, öğrenci, öğretmen, yönetici ve diğer kamu personeline yönelik yürütülen etkinliklerin değerlendirilmesi konuları ele alındı.

Toplantı görüş ve öneriler ile son buldu.