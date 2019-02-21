İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rektör Akın Levent, akademik birimlerle paylaşım toplantıları yaptı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Akın Levent, her yıl gerçekleştirilen paylaşım toplantıları kapsamında, Üniversitenin akademik birimleri ile bilgilendirme toplantıları yaptı.


Rektörlük makamında gerçekleşen ve üst yönetimin de hazır bulunduğu toplantılarda Rektör Prof. Dr. Levent, fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yöneticileriyle bir araya geldi. Gerçekleşen toplantılarda akademik birimlerin karşılaştıkları sorunları ortak bir paydada buluşarak çözmek, birimlerin beklenti ve hedefleri doğrultusunda hareket etmek adına birimlerin mevcut son durumu ve birimlerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.