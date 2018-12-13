Rektör Akın Levent, Kazakistan'ta üniversiteleri ziyaret etti

Dr. Akın Levent, Kazakistan'da faaliyet gösteren çeşitli Üniversitelere ziyaretler gerçekleştirdi ve “Üniversite Günleri” kapsamında düzenlenen “Tıp Eğitimi, Bilim ve Sağlık Hizmetinin Bütünleştirilmesi” konulu Uluslararası konferansına katıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Şahin ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Öğr. Gör. Aigerim Sardaliyeva'nın da hazır bulunduğu ziyaret programı, Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesini ziyaret ile başladı. Rektör Prof. Dr. Levent, ziyaret kapsamında, Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Takir Balıkbayev ile görüştü. Görüşmede, iki Üniversite bünyesinde 2013 yılında açılan Kültür Merkezlerinin karşılıklı işbirliği anlaşmasının yenilenmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, iki Üniversite arasında bugüne kadar yapılan Mevlana Değişim Programı ve Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu vb. karşılıklı faaliyetler değerlendirildi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile yapılan karşılıklı işbirliği dolayısıyla Rektör Akın Levent'e teşekkür eden Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Balıkbayev, Abay 5 öğrencinin Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde lisansüstü eğitimini tamamladığını anımsatarak, bu ve benzeri öğrenci ve personel hareketliliği faaliyetlerinin daha fazla geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

Abay Kazak Üniversitesindeki ziyaret programının ardından Rektör Prof. Dr. Levent ve beraberindeki heyet, Almatı 4 No'lu Devlet Hastanesini ziyaret ettiler. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Kanat Tezekbayev'in onuruna verdiği yemeğe katılan Rektör Prof. Dr. Levent, yemek sonrası, Hastanenin çeşitli birimlerini gezerek, hastane olanakları hakkında yetkililerle görüş alışverişinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Kazakistan'daki ziyaretlerine S.D Asfendiyarov Kazak Milli Tıp Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talgat Nurgojin'i ziyaret ederek devam etti. Ziyarette, önümüzdeki yıl Eylül ayında iki Üniversite arasında planlanan ve Kemik Eklem Cerrahisi Derneğinin destekleriyle gerçekleştirilecek olan “II. Türk Dünyası Ortopedi Kongresi” ile ilgili kongre tarihi, yeri, programı ve katılımcı sayısı gibi ön hazırlıklar görüşüldü. Ziyaret sonunda karşılıklı hediye takdimi ardından iki Rektör, aynı Üniversitede düzenlenen “Tıp Eğitimi, Bilim ve Sağlık Hizmetinin Bütünleştirilmesi” konulu Uluslararası konferansa katıldılar.

Ziyaretlerinin bir sonraki programında ise Rektör Prof. Dr. Levent, Kazakistan Ulusal Bilim Araştırma Akademisi, Kazak Dili ve Edebiyatı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Kenjehan Matıjanov ve Al Farabi Kazak Milli Üniversitesi Çeviri Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aygulim Aitbayeva ile görüştü. Görüşmede, Prof. Dr. Matıjanov, Enstitünün Türk Kültürüne ilişkin yaptığı araştırmaları Rektör Levent'e tanıtırken, söz konusu araştırma ve eserlerin Türkçe'ye çevirilmesi konusunda karşılıklı protokol imzalanması kararlaştırıldı. Ziyaret sonunda karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.