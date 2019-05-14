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Rektör Akın Levent, Mineralli Su İşletmesini ziyaret etti

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Akın Levent, Kızılay'a ait Erzincan Mineralli Su İşletmesini ziyaret etti.


Rektör Prof. Dr. Levent, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertunç Dayı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulmecit Kantarcı ile Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Halim Ferit Bayata'nın da hazır bulunduğu ziyarette, tesis yetkililerinden fabrika üretim hattındaki çalışmalar ve üretim süreçleriyle ilgili bilgiler aldı. 2014 yılında kurulan fabrikanın dolum tesisleri ve ilgili diğer üretim bandını gezen Rektör Levent, maden suyu üretim süreçlerini yakından inceledi ve tesis görevlilerine çalışmalarında başarılar dileğinde bulundu.

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