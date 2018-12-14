Rektör Akın Levent'den aşçılık mutfak atölyesine ziyaret

Dr. Akın Levent Üniversite Birimleri ziyaretlerine devam ediyor.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent Üniversitenin Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek aşçılık mutfak atölyesini gezdi. Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ergün Topal, Üniversite Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi H. Ferit Bayata ,Genel Sekreter Yardımcı Metin Uğurtürk ,Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Güneş ve personelin de hazır bulunduğu ziyarette Rektör Levent, aşçılık bölümü öğrencilerinin yaptığı uygulama çalışmalarını yakından inceleyerek onlarla sohbet etti.