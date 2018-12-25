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Rektör Akın Levent'ten Erzurum'da Üniversite Rektörlerine Ziyaret

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Akın Levent, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörlüğüne yeni atanan Prof. Dr. Bülent Çakmak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Rektör Prof. Dr. Levent, ETÜ'nün yeni Rektörü Prof. Dr. Çakmak'ı makamında ziyaret ederek, hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunduğu yeni görevinde Prof. Dr. Çakmak'a başarı dileklerini iletti ve hediye takdiminde bulundu. Prof. Dr. Çakmak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektörümüze teşekkür etti.


Rektör Prof. Dr. Levent, ayrıca Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı da makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

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