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Rektör Akın Levent'ten hasta ziyareti

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Akın Levent, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan hastalara geçmiş olsun ziyaretin de bulundu.


Rektör Prof. Dr. Levent, Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çimen'in de hazır bulunduğu ziyarette, hastanede tedavi gören hasta ve yakınları ile onların tedavisinde görevli doktorla sohbet gerçekleştirdi. Rektör Levent, yakından ilgilendiği hastalara “acil şifalar” temennisiyle “geçmiş olsun” dileklerinde bulundu. Prof. Dr. Akın Levent “Hastalık ve sağlık insan için. Hastanemizde tedavi gören tüm hemşerilerimize geçmiş olsun diyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum. Hastalara ve yaşlılara yaptığımız ziyaretler bizim kültürümüzün en güzel göreneklerinden biri. Biz bir olduğumuz sürece varız. İyi günde de kötü günde birlik olabilmemiz lazım. Bu duygu ve düşüncelerle hasta olan kardeşlerimize Allah'tan acil şifa yakınlarına da sabır ve kolaylıklar diliyorum” dedi.

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