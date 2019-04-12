Rektör Akın'dan, mezun olduğu Erzincan Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi

Dr. Akın Levent, mezun olduğu Erzincan Lisesini ziyaret etti.

Üniversite Rektör Yardımcıları, Prof. Dr. Adnan Özel, Prof. Dr. Ahmet Nalcıoğlu, Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi H. Ferit Bayata'nın da hazır bulunduğu ziyarette Rektör Levent, derslikleri gezerek öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Rektör Prof. Dr. Levent, kendisinin de Erzincan Lisesinden mezun olduğunu belirterek öğrencilere gelecek planlamasında nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu. Ziyaret sırasında öğrencilik yıllarına gittiğini dile getiren Prof. Dr. Levent, mezun odluğu okulun öğrencileri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.