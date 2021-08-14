Rektör Levent, “İletişim Eğitimi” veren eğitmenlere teşekkür belgesi takdim etti

Dr. Akın Levent, üniversite adına Erzincan Valiliği birimleri, emniyet ve jandarma birimlerine “İletişim Eğitimi” veren eğitmenlere teşekkür belgesi takdim etti.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından koordine edilen eğitimde eğitmen olarak görev alan Öğr. Gör. Dr. Fatih Ceylan, Öğr. Gör. Asiye Nurcihan Dereli, Öğr. Gör. Tuğba Pırlant ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Doç. Dr. Selma Taşkesen'in de hazır bulunduğu takdim, Rektörlük makamında gerçekleşti. Takdimden sonra üniversite adına böyle bir eğitim verdikleri için eğitmenlere ve eğitimin koordinasyonun başarılı bir şekilde sağlandığı için Kurumsal İletişim Koordinatörü Doç. Dr. Selma Taşkesen'e teşekkür eden Rektör Levent, her branşta uzmanlaşmaya ve kaliteye çok önem verdiklerini belirtti. Üniversitenin artık iç ve dış paydaşlarına bu tip eğitimler verebilecek kalitede akademisyenlere sahip olduğunu belirten Rektör Levent, bu tip eğitimlerin zamanla daha da artarak hem üniversite hem de Erzincan şehri için önemli bir toplumsal katkıya dönüşeceğini belirtti.