Rektör Levent, kamu sanayi işbirliği kapsamında yürütülen faaliyetler ile ilgili bilgilendirme sunumu yaptı

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyaretin ardından Süleyman Karaman'ın katılımı ile Rektörlük Toplantı Salonunda bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. Toplantıya Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. M. Fatih Ertugay Prof. Dr. Adem Başıbüyük, KÜSİ üyeleri, proje yürütücü öğretim üyeleri ve elemanları katıldı.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent, kamu sanayi işbirliği kapsamında yürütülen faaliyetler ile ilgili bilgilendirme sunumu yaptı. Sunumun ardından sanayi ve üretim alanlarında üniversite işbirliği ile Ar-Ge çalışmalarının önemini ve faydalarını ile değerlendirilirken, üniversitede yürütülen akademik çalışmaların bölge halkı ile buluşması noktasında çeşitli kurumlar ile işbirliğinde sürdürülen projelere değinildi.

Ayrıca Doğusan A.Ş. Genel Müdürü Sezgin Polat'ın sunumundan sonra; fabrikanın ürün satışlarını artırarak büyüyebilmesi amacı ile, üretilen kiremidin kalitesinin belgelenmesi ve kurumlara sunulması hususları istişare edildi.