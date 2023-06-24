Rektör Levent, Üniversitelerarası Kurul Toplantısına katıldı

Üniversitelerarası Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve Rektör Yardımcısı Prof. A. Ercan Ekinci'nin yanı sıra üniversitelerarası yönetim kurulu üyeleri ve üniversite rektörleri katıldı.

Üniversitelerarası Kurul Toplantısında; Üniversite rektörlerine Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yaraların sarılması için gösterdikleri çabadan ötürü teşekkürlerini ileten Özvar, konuşmasında, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacına da dikkati çekti. Toplantıda ayrıca kira oranları ve yaşam standartlarını dikkate alarak öğrencilerin barınma ve geçinme sorunları, deprem bölgesindeki üniversitelerle olan temasların, eşleştirmelerin, kardeş üniversite projelerinin devam ettirilmesinin önemi, depremden etkilenen üniversitelerin yeniden imarı için faaliyetlerin sürdürülmesi ve diğer üniversitelerimizin yöneticilerinin de deprem bölgesindeki üniversitelerle temasını devam ettirmesi, Yükseköğretim Kuruluna gelen Meslek Yüksek Okulu (MYO) açma taleplerinde yurt konusu gibi güncel çalışmalar ve gündem maddeleri değerlendirildi.