İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rektör Levent: “YÖK'e 6 fakülte teklifimiz var”

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzincan Şubesince düzenlenen programa katılan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Akın Levent, “YÖK'e 6 fakülte teklifimiz var” dedi.


Diyanet Gençlik Merkezinde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan TYB Erzincan Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir, salonun temininde destekte bulunan Erzincan Müftüsü Mehmet Emin Çetin'e teşekkür ederek Rektör Akın Levent'i kürsüyü davet etti.


Rektör Levent, konuşmasında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin geleceği hakkında bilgiler verdi.


Gelecekte Erzincan'daki üniversite öğrenci sayısının 30 bin olarak öngördüklerini, YÖK'e yaptıkları yeni fakülte teklifleriyle bu hedefe ulaşacaklarını söyledi.


Levent, açmayı düşündükleri başta Ziraat Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Açık Öğretim Fakültesi, İletişim Fakültesi ve enstitülerle daha da iyi bir noktaya ulaşmayı hedeflediklerini ifade ederek, “İleride esnek bir eğitim sistemine geçirmeyi arzuluyoruz. Öğrenciler istedikleri dersleri alarak ilgi alanlarına yakın konularda kendilerini daha iyi bir şekilde yetiştireceklerine inanıyoruz. Bazı Avrupa ülkelerindeki bu esnek uygulama branşlaşmada başarının önünü açacak” dedi.


Programa üniversitede görevli dekanlar, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.