İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rektör Levent'in test sonucu pozitif çıktı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Akın Levent'in korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.


Bir kaç gün önce test sonucu pozitif çıkan ve ailesiyle birlikte evinde izolasyona alınan Prof. Dr. Akın Levent'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Rektör yardımcıları da pozitif


Dr. Akın Levent‘in yanı sıra rektör yardımcıları ve özel kalem ve bazı korumaların da test sonuçları pozitif çıktı.


Rektör Levent, Erzincan'a gelen Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Erzincan'daki programlarına izalasyonda olması dolayısıyla katılamadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.