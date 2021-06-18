Rektör Levent'ten ilçelerde bulunan Meslek Yüksekokullarına kalite ziyareti

Üzümlü Meslek Yüksekokulu'nda başlayan ziyarette Öğretim Görevlisi Nursel Kuyrukluyıldız tarafından yapılan sunumun ardından görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin devamında Tercan Meslek Yüksekokulunda Araştırma Görevlisi Dr. Mehmet Kürşat Öksüz tarafından yapılan birim bilgilendirme sunumunun ardından, Çayırlı Meslek Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi Nilgün Nursu Tekay tarafından kalite kapsamında bir sunum gerçekleştirildi. Memnuniyet anketi sonuçlarının değerlendirilmesi, görüş ve önerilerin alınması ile ziyaret sona erdi.

Gerçekleştirilen ziyaretlere Üniversite Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Ali Ercan Ekinci ve Kalite Koordinatörlüğü üyeleri katıldı.