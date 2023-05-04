Rektör Prof. Dr. Levent, gazetecilerle bir araya geldi

Dr. Akın Levent, gazetecilerle bir araya gelerek üniversitede yaşanan gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı.

Rektör Levent, üniversitenin akademik başarıları, Deprem Teknolojileri Enstitüsü, deprem sonrası destek çalışmaları, bahar dönemi eğitim öğretime yönelik düzenlemeler ve Meydan 24 Yaşam Merkezi hakkında detaylı bilgi verdi.

Rektör Levent açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Times Higher Education (THE), Dünya Üniversite Sıralaması 2022 sonuçlarına göre üniversitemiz Türkiye'den 41, Dünya Genç Üniversiteler Sıralaması 2022 verilerine göre 27, Asya Üniversiteler Sıralaması, 2022 verilerine göre 47 devlet üniversitesinin değerlendirilmeye alındığı listelerde yer alma başarısını göstermiştir. Klinik ve Sağlık Alanları, 2023 verilerine göre üniversitemiz ülkemizden 45 üniversite sıralamaya girerken, üniversitemiz, ulusal sıralamada 26. sırada yer alarak önemli performans ortaya koydu. 2013 yılından beri yayınlanan THE sıralamasına ilk kez girme başarısını gösteren Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, atıflar (citation) kategorisinde Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında 10. sırada yer alma başarısını göstermiştir. 2 Ocak 2022 tarihinde URAP tarafından yayımlanan 2021 yılında üniversitelerimizin 11 sıralama kuruluşunun dünya genel sıralamasındaki durumunu gösteren rapora göre; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Türkiye'deki üniversiteler arasında 37. sırada yer almıştır.

Depremlerin mühendislik yapıları ve insanlar üzerindeki etkileri ve deprem zararlarının azaltılması konularında araştırmalar yapmak, danışmanlık hizmeti vermek, bilimsel toplantı, kurs, konferans ve seminerler düzenlemek, Yurtiçi ve yurtdışındaki kurumlar ile iletişim kurmak, iş birliği yapmak, hizmet içi eğitim kursları düzenlemek, Depremlerin can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla, halkı bilinçlendirmek ve önlem almalarına yönelik eğitim faaliyetleri düzenlemek, Deprem ve Deprem Teknolojileri konusunda uluslararası ve ulusal makale, kitap vb. yayınlamak, üniversitemizin bilimsel camiada deprem, deprem mühendisliği ve afet yönetimi konularında önemli bir konuma gelmesinin sağlanabilmesidir.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Deprem Teknolojileri Enstitüsünün Kurulması ile; Deprem riskinin belirlenmesi ve zararlarının azaltılması konularında uzman araştırmacılar ile üniversitemiz personelleri arasında birliktelik sağlanarak çok disiplinli araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmaları yürütülebilecektir,

Ar-Ge çalışmalarından elde edilen araştırma bulguları, merkezi ve yerel yönetimler ile halkın yararına sunulabilecektir,

İlimizde hizmet veren AFAD Müdürlüğü ile koordinasyon kurularak, acil durum planlarının oluşturulmasında yerel yönetimlere destek olunacak ve halkın eğitimi, bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi çalışmaları yürütülecektir.

Deprem Teknolojileri Enstitüsü, deklare edilen amaç ve hedefleri doğrultusunda, faaliyetlerini ilk aşamada Yapı ve Deprem Mühendisliği ABD ile Yer ve Gök Bilimleri ABD olmak üzere iki (2) temel alanda sürdürmesi planlanmıştır.

Yapı ve Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı

Yer ve Gök Bilimleri Mühendisliği Anabilim Dalı Yapı ve Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı Yapı ve Deprem Mühendisliği Anabilim Dalının amacı öncelikle ülkemizdeki bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik yenilikçi katkılarda bulunmak, depremin yapılar üzerindeki etkisinin incelenmesi ve depreme dayanıklı yapı tasarımı konusunda bilimsel faaliyetler yürütmektir. Yer ve Gök Bilimleri Mühendisliği Anabilim Dalı Yer ve Gök Bilimleri Mühendisliği Anabilim Dalının amacı Erzincan'da eksik olan zemin ve ana kaya arasındaki mühendislik modelini oluşturmaktır. Bununla birlikte zemin-yapı etkileşiminin doğru ve detaylı bir şekilde kurularak deprem zararlarının azaltılmasında yönelik çalışmalar gerçekleştirmektir. Kısa vadede Erzincan'da mevcut yapıların deprem güvenliğinin araştırılması ve sismik risk haritalarının oluşturulması yapıların deprem davranışlarının incelenmesi amacıyla deneysel çalışmaların yürütülmesi orta vadede afet yönetimi afet ve acil durum planlarının oluşturulması coğrafi bilgi sistemi ve uzaktan algılama çalışmalarının yapılması bilimsel toplantı kurs ve seminerlerin düzenlenmesi uzun vadede deprem senaryolarının oluşturulması.

13 Mart Yapı Mekaniği laboratuvarımızda deprem deneylerinin gerçekleştirilmesi amacı ile bir adet betonarme yükleme platformu ve deprem yüklerinin uygulanması için gerekli hidrolik pistonlar, veri toplama sistemleri ve yardımcı ekipmanları bulunmaktadır.

Türkiye'deki ilk tam ölçekli paslandırma havuzunun yer aldığı laboratuvarda korozyona maruz kalmış yapıların değerlendirilebilmesi için birden fazla deneysel çalışma yürütülmüştür. Ayrıca deprem sönümleyici sistemlerinin geliştirilebilmesi için bir adet çelik yükleme çerçeve sistemi mevcuttur.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümüne ait 13 Mart Yapı Mekaniği Laboratuvarında Yapı ve Deprem Mühendisliği alanında birçok deneysel çalışma gerçekleştirilmiştir. Deprem sonrası mesajlar: Arama kurtarma ekibi oluşturuldu. Gaziantep ilimizde EBYÜ Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulunda görev yapan öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz depremzedelere yemek hizmeti faaliyetlerinde bulundu. Deprem bölgesi Malatya'da ikameti olan öğrencilerimiz ailelerin yanına gönderildi. Deprem bölgesine yardım kampanyası düzenlendi. Depremlerden en çok etkilenen illerimizden biri olan Malatya'da Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Erzincan ACAR Gençlik Kulübü üyesi öğrencilerimiz, depremin ilk gününden itibaren etkin bir şekilde arama ve kurtarma çalışmaları yürüttü.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Genç Kızılay Kulübü deprem bölgelerinde yardım faaliyetlerinde bulundu.

Kahramanmaraş ve Hatay illerimizde EBYÜ Üzümlü MYO, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencilerimiz, arama kurtarma çalışmaları yürüttü. Prof. Dr. Şevket Özden ulusal kanalların Deprem Özel Programlarında deprem ile ilgili bilgi ve görüşlerini paylaştı.

Deprem felaketinin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ailesi olarak başlattığımız yardım kampanyasında toplanan 775.122,04 TL'lik nakdi yardım, Erzincan Valiliğine teslim edildi. Rehberlik ve psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı ve Psikoloji bölümü akademisyenlerinden oluşan ekip tarafından depremden etkilenen öğrencilere çevrimiçi psiko sosyal destek hizmeti verildi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden 100 kişilik (doktor, hemşire, anestezi teknikeri) ekip, deprem bölgelerinde sağlık hizmeti verdi. Ayrıca Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 415 depremzede tedavi gördü Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığında çalışan 2 İnşaat mühendisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca deprem bölgesi hasar tespiti çalışmalarında görevlendirildi. Depremden etkilenen öğrencilerimize ve ailelerine akademik birimlerimiz tarafından destek sağlanmıştır. Depremden etkilenen ailelere üniversitemiz lojmanlarından tahsis edilmiştir. Üniversitemiz tarafından oluşturulan ekip, kuruma ait binaların depreme dayanıklılığının kontrolü konusunda çalışmalarına devam etmektedir. Valiliğimizin 14.02.2023 yazısı gereği kurulan "Erzincan Yapı Stoğu Değerlendirme Komisyonunda, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan Belediyesi, Erzincan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Erzincan İl Özel İdaresi'nden mimar ve mühendisler görev almaktadır. Üniversitemizden 33 personel, toplam 47 üyenin yer aldığı komisyon, ilimiz sınırları içindeki yapıların durumunu gözden geçirerek risk teşkil edebilecek yapıların belirlenmesine yönelik değerlendirmelerine devam etmektedir. Depremde vefat eden öğrencilerimizi rahmetle anıyoruz.

Depremin hemen sonrasında nisan ayı başına kadar yüksek öğretim kurulunun alacağı karar öncesi, üniversitemizde eğitim öğretime yönelik düzenlemeler: Yüz yüze yapılan uygulamalı eğitimler; Tıp Fakültesi 4., 5. ve 6. sınıf öğrencileri, Diş Hekimliği Fakültesi 4. ve 5. sınıf öğrencileri, Eczacılık Fakültesi 5. sınıf öğrencileri, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencileri Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nün Öğretmenlik Uygulaması dersini alan 4. sınıf öğrencileri (Öğretmenlik Uygulaması dersini alan öğrencilerden talepte bulunanlar bu derse halihazırda bulundukları illerdeki üniversitelerde devam etmektedirler. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 4.sınıf öğrencileri Diğer programlardaki öğrenciler eğitimlerine çevrimiçi (online) devam etmiştir. Deprem Nedeniyle yarım kalan bütünleme sınavları çevrimiçi olarak tamamlanmıştır.

Talep eden öğrencilerin, 2022-2023 öğretim yılı bahar yarıyılı kayıtları öğrencinin azami öğrenim süresinden sayılmamak kaydıyla donduruldu. Depremden zarar gören öğrencilerin öğretim, devam ve sınavlarla ilgili mazeretleri ilgili Birim Kurulları tarafından değerlendirilerek gerekli kolaylık sağlandı.

Nisan ayı başında YÖK kararı sonrasında üniversitemizde eğitim öğretime yönelik düzenlemeler. Uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitime başlandı. Daha önce belirlenen Tıp Fakültesi 4., 5. ve 6. sınıf öğrencileri, Diş Hekimliği Fakültesi 4. ve 5. sınıf öğrencileri, Eczacılık Fakültesi 5. sınıf öğrencileri, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencileri, Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nün Öğretmenlik Uygulaması dersini alan 4. sınıf öğrencileri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 4.sınıf öğrencileri için yüz yüze eğitime devam edildi. Nisan ayına ertelenmiş olan “derslere ait uygulamaların, akademik birimlerin kurullarının alacağı kararlar ile ödev, proje vb. şeklinde veya bahar dönemi içinde, yaz döneminde ya da bir sonraki eğitim-öğretim döneminde yüz yüze yapılması karara bağlandı. Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundaki bütün uygulamalı dersler yüz yüze eğitim ile verilmeye başlandı. Bahar dönemindeki ara sınavların 8-12 Mayıs tarihleri arasında uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması planlandı. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının nasıl yapılacağı önümüzdeki hafta yapılacak senato toplantısında belirlenecektir. Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu ve Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda eğitime çevrimiçi olarak devam edilmektedir. Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2. ve 3. sınıf öğrencileri uygulamalı eğitimlerine 15 Mayıs'tan itibaren Merkez Turizm Meslek Yüksek Okulunda başlayacaktır.

Yaşam Merkezi Erzincan Kültür Eğitim Vakfı (EKEV) ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Vakfı tarafından projelendirilmiştir. Meydan 24 projesinin gerçekleştirildiği arsa Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin tapulu arazisidir. Her iki vakfın ortak toplanan bağışlarıyla yapılmaktadır. Yaşam Merkezi Can Fırat AŞ.'ye irtifak ihalesi olarak verilmiştir. Erzincan Merkez 13 Şubat Caddesinde yapımı devam eden 500 yataklı Devlet Hastanesinin yanında yapılacak olan ve yaklaşık 300 milyon lira maliyetindeki Yaşam Merkezi, inşaatı tamamlanınca başta Üniversitemizde Bap projeleri olmak üzere burs ve eğitim - öğretim faaliyetleri için önemli bir kaynak olacaktır.”