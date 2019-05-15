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Resim-İş Eğitimi Bölümü öğrencilerinden mezuniyet sergisi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı tarafından “Mezuniyet Sergisi “düzenlendi.


Eğitim Fakültesinde gerçekleşen serginin açılış törenine Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Polat, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.


Dönem sonunda düzenlenen sergide mezun olacak öğrencilerin dört yıl boyunca yapmış oldukları eserler sergilendi. Eğitim Fakültesi Fuaye Alanında gerçekleşen sergide yağlı boya resimler, afiş, grafik gibi çalışmalar yer aldı.


Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Polat, serginin yapılmasında emeği geçen Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanları ve öğrencilerine teşekkür ederek, “Öğrencilerimiz yıl boyu yaptıkları çalışmaları dönem sonunda sergileme fırsatı buluyor. Birbirinden güzel eserleri ortaya koyan öğrencilerimizi kutluyorum” dedi.

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