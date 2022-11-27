Sabah Namazı Gençlik Buluşmalarının bu haftaki konuğu İşliyen oldu

Cami-i Kebir'de Sabah Namazı Gençlik Buluşması Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in katılımıyla gerçekleşti.

Güz ve kış döneminin Cumartesi günleri Cami-i Kebir'deki mutat sabah namazı gençlik buluşmalarının bu haftaki konuğu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen oldu. Çok sayıda cemaatin katılımıyla; Kur'an tilaveti, namazın edası, tesbihat, sohbet ve duaların Alemlerin Rabbi olan Allah'a arz edilmesiyle, sabahın ve seher vaktinin feyz ve bereketinden istifadeye çalışıldı.

Namaz çıkışı cemaate çorba ikramında bulunuldu.