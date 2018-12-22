Terzibaba Camii'nde sabah namazı programı düzenlendi. İl Müftülüğü tarafından sabah namazının manevi atmosferini yaşamak, yaşatmak, cami cemaatiyle tanışıp kaynaşmak ve görevlilere motivasyon ziyaretinde bulunmak maksadıyla sabah namazı buluşmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Terzibaba Camii'nde sabah namazının kılınmasının ardından Kur'an tilaveti, ve tesbihat okundu. İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin tarafından sohbet edilerek sabah namazının manevi bereketinden istifade edildi.

Program sonrası sabah namazına iştirak eden cemaate çorba ikramında bulunularak program sona erdi.