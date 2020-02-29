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Sabah namazında eller semaya şehitler için açıldı

Erzincan İl Müftülüğü tarafından Camii Kebir Cami’nde düzenlenen programda İdlib şehitleri için Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.

Erzincan İl Müftülüğü tarafından Camii Kebir Cami'nde düzenlenen programda İdlib şehitleri için Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.


Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında şehit düşen Mehmetçikler için Erzincanlılar sabah namazında Camii Kebir Camisi'nde bir araya geldi. Kılınan sabah namazının ardından şehitler için Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, tarafından yapılan duada eller semaya şehitler için açıldı.


Programın ardından cami çıkışında vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi.

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