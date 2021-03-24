Sabri Taş güven tazeledi

olağan genel kurulu kongresi gerçekleştirildi.

94 kişilik üyesi bulunan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şubesinde mevcut Başkan Sabri Taş tek aday olarak girdiği seçimde 8. sefer başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongrede gazilerin ortak sorunlarını ve faaliyetleri hakkında da bilgi veren Sabri Taş, “Dernek olarak her zaman üyelerimizin istekleri ve görüşleri üzerine faaliyet sürdürüyoruz. Gazilerimize ve ailelerine imkanlarımız dahilinde destek oluyoruz” dedi.

Yeniden başkanlığa seçilen Sabri Taş'ın yönetim listesinde şu isimler yer alıyor:

“Sabri Taş, Nuri Cantürk, Yusuf Şimşek, Nihat Turan, Metin Öncü, Murat Dağaşan, Mevlüt Akar, Yusuf Allahverdi”