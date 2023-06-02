İhlas Haber Ajansı

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Sağanak sele dönüştü, tarım arazileri zarar gördü

Erzincan’ın Tercan ilçesinde sağanak yağış etkili oldu.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Sel sularından tarım arazileri zarar görürken, barajlardaki su doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.


Tercan ilçesine bağlı Çadıkaya Beldesinde etkili olan sağanak sele dönüştü. Derelerden taşan sel suları yerleşim yerlerine ve ekili araziye zarar verdi.


Erzincan'ın Tercan ilçesinde Erzurum kara yolu altında bulunan Tercan Barajında da yağışlarla birlikte doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Tercan Barajında su doluluk seviyesi yüzde yüze ulaşınca savaktan su akmaya başladı.

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