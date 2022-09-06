Sağlık Bilimleri Enstitüsünde görev değişimi

Enstitü Müdürü Prof. Dr. Papatya Karakurt, görevini Doç. Dr. Filiz Yangılar'a devretti. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlük makamında gerçekleşen devir-teslim törenine Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağrı Çırak, Enstitü yönetimi ve akademisyenler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Rektör Levent, eski Müdür Prof. Dr. Papatya Karakurt'a bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, yeni müdür Doç. Dr. Filiz Yangılar'a da yeni görevinde başarılar diledi.